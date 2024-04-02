Жахлива плутанина: медики зробили аборт не тій жінці

У Чехії здоровій жінці, яка перебувала на четвертому місяці вагітності, помилково зробили аборт.

Про це пише CNN Prima News.

Операція назначалася іншій вагітній, візит якої також був запланований на 25 березня в празькій лікарні "Буловка".

Прессекретарка лікарні Єва Лібігерова повідомила: "У нашій клініці гінекології та акушерства сталася несприятлива подія. Згідно з отриманими даними, в результаті серйозних порушень і недотримання внутрішніх правил відповідними співробітниками було розпочато операцію у неправильно ідентифікованої пацієнтки".

Також читайте Жінка народила двійню з різницею в 22 дні – фото

Лібігерова додала виданню Prahain.cz, яке опублікувало цю історію: "Ми висловили глибокий жаль і перепросили пацієнтку та її родину за цей прикрий випадок і запевнили, що зробимо все можливе, щоб максимально зменшити шкоду, а також виплатити їй компенсацію. Як акредитована навчальна клініка, ми маємо чітко визначені правила та процедури, яких наш медичний персонал зобов'язаний дотримуватися без винятку. Персонал клініки відсторонений від роботи до повної оцінки несприятливого випадку, з розумінням того, що в разі порушення обов'язкових робочих процедур в рамках поточного внутрішнього розслідування конкретні особи будуть притягнуті до персональної відповідальності".

Повідомляється, що обидві жінки були іноземками азійського походження і погано розмовляли чеською мовою.

Процедура висічення матки може бути використана для того, щоб спровокувати викидень, а може бути і не пов'язана з вагітністю, наприклад, через проблеми зі здоров'ям матки.

Ян Прада, гінеколог і заступник голови Чеської медичної палати, сказав газеті Seznam Zpravy, що винна не лише лікарка, але й увесь персонал, який був причетний до цього випадку.

Також читайте Вагітній жінці загрожують роки за ґратами за негативний відгук в Інтернеті: що вона написала

"Головна проблема в тому, що вона взагалі потрапила на операційний стіл", - сказав він. Теоретично пояснюючи, чому сталася помилка, він додав: "Якщо вона погано говорила чеською або іншою відомою міжнародною мовою, це могло зіграти свою роль. Перекладачі іноді розмовляють телефоном, що також може ускладнити комунікацію. Це не означає, що лікарі не повинні цим займатися, просто ризик непорозуміння зростає. Чеськомовна пацієнтка, ймовірно, буде активно опиратися тому, що їй будуть робити процедуру, якої вона не розуміє".

Аборт у Чеській Республіці є законним до 12 тижнів з будь-якої причини, з медичних причин до 24 тижнів і на будь-якому терміні через серйозні відхилення у розвитку плоду.

Нагадаємо, жінка отруїла вагітну колегу, щоб багато не працювати через її декретну відпустку. Вона підсипала отруту до її води.

Читайте також: