Жахлива пожежа у лікарні в Болгарії: троє пацієнтів з COVID згоріли живцем

Жахлива пожежа у лікарні в Болгарії: троє пацієнтів з COVID згоріли живцем

Причину трагедії встановлюють експерти.

У ніч проти 14 листопада у болгарському місті Сливень померли троє пацієнтів вніслідок пожежі у лікарні. Займання в медзакладі сталось приблизно о 03:00 годині ранку в палаті, де надавали допомогу трьом пацієнтам.

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Як інформує "Радіо Свобода", внаслідок пожежі двоє хворих загинули на місці, а третій згодом помер від сильних опіків.

Займання ліквідували, а причину пожежі встановлюють експерти.

До слова, у Болгарії через новий сплеск коронавірусу 8 178 людей із COVID-19 потрапили до лікарень, медична система країни завантажена.

Варто зазначити, що трагедія у лікарні сталась в день, коли в Болгарії обирають нову владу країни.

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