Жахлива знахідка: в Угорщині знайшли руїни церкви зі слідами кривавої сутички 700-річної давності 

Знайдений костел Діви Марії входив до складу Францисканського монастиря, який заснував Сигізмунд Люксембурзький для боснійських ченців.

Сліди кривавої сутички 7 століть були приховані в руїнах втраченої церкви Діви Марії, яку знайшли під тенісним кортом на півночі Угорщини. Зруйновану релігійну споруду, яку побудували ще в XIV столітті за правління короля Сигізмунда, виявили археологи з Угорського національного інституту археології та Музею короля Матіаша під час розкопок у Вишеграді.

Про це пише Arkeonews.

Крім руїн церкви Діви Марії археологи також знайшли склеп, розташований поруч з головним вівтарем. Дослідження його уламків розкрило подробиці кривавої трагедії, яка сталася на цьому місці сім століть тому. Посеред склепу лежали непоховані останки трьох чоловіків, які ймовірно були солдатами.

Про те, що знайдені кістки належали саме військовим, свідчать знайдені поруч артефакти: шпора, яку вершники кріпили до взуття, щоб підганяти коня, та кілька кульок свинцевого дробу. Дослідники знайшли у склепі мідну чашу, яку ймовірно використовували для захисту під час сутички, жертвами якої стали ці солдати. На поверхні посудини виявили виїмку, сходу на слід від зброї.

Ще одна цікава знахідка – позолочена срібна жіноча прикраса. Археологи припускають, що вона могла оздоблювати сукню королеви Єлизавети Польської, що в XIV столітті була регентом королівства Польського, й могла загубити її, коли відвідувала монастир.

Знайдений костел Діви Марії входив до складу Францисканського монастиря, який заснував Сигізмунд Люксембурзький для боснійських ченців на території власного замку. Спочатку він був королем Німеччини, Богемії, Угорщини та Хорватії, а потім 1433 року став імператором Священної Римської імперії.

Приблизно через сто років після заснування монастиря, ченці його покинули, а у 16 столітті монастир і церкву пограбували й остаточно зруйнували османи, які захопили Вишеград.

У нижній, укріпленій частині Вишеграда також виявлено сліди османського поселення, у тому числі монети, османський цвинтар та піч овальної форми.

Нагадаємо, в Італії відкопали стародавній некрополь. Науковці нарахували 88 поховань чоловіків та жінок у "ямних гробницях".

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