Жахливе дослідження точно спрогнозувало, скільки людей загине внаслідок зміни клімату до 2100 року

Нове дослідження спрогнозувало, скільки людей помре внаслідок від зміни клімату до 2100 року.

Дослідники з Інституту хімії імені Макса Планка використали сучасне числове моделювання, щоб оцінити смертність від забруднення повітря та екстремальних температур, передає Daily Mail.

Їхній аналіз показує, що до кінця століття через зміну клімату та забруднення повітря може загинути близько 30 мільйонів людей.

"2000 року близько 1,6 мільйона людей помирали щороку через екстремальні температури, як холоду, так і спеки", - каже доктор Андреа Поззер, керівник групи. "До кінця століття, за найбільш вірогідним сценарієм, ця цифра зросте до 10,8 мільйона, тобто приблизно в сім разів. Що стосується забруднення повітря, то щорічна кількість смертей 2000 року становила близько 4,1 мільйона. До кінця століття ця цифра зросте до 19,5 мільйонів, тобто у п'ять разів".

Дослідження з'явилося невдовзі після того, як ООН попередила, що Земля перебуває на шляху до "катастрофічного" потепління на 3,1°C у цьому столітті. Науковці базували свої розрахунки на прогнозах від 2000 до 2090 року, проаналізованих з 10-річними інтервалами. Їхній аналіз показує, що, ймовірно, існуватимуть значні регіональні відмінності у смертності від зміни клімату.

Згідно з дослідженням, найбільше постраждають Південна і Східна Азія, що зумовлено старінням населення, а також забрудненням повітря, яке все ще відіграє важливу роль.

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Натомість у регіонах з високим рівнем доходу, таких як Західна Європа, Північна Америка, Австралазія та Азіатсько-Тихоокеанський регіон, кількість смертей, пов'язаних з екстремальними температурами, як очікується, перевищить кількість смертей, спричинених забрудненням повітря.

У деяких країнах цих регіонів, таких як США, Англія, Франція, Японія та Нова Зеландія, цей зсув вже відбувається.

Експерти прогнозують, що ця диспропорція, ймовірно, зростатиме, і екстремальні температури стануть більш значним ризиком для здоров'я, ніж забруднення повітря, також у країнах Центральної та Східної Європи (Польща та Румунія) і в деяких частинах Південної Америки (Аргентина та Чилі).

Очікується, що до 2100 року ризики для здоров'я, пов'язані з температурою, переважатимуть ризики, пов'язані із забрудненням повітря, для п'ятої частини населення світу.

Дослідники сподіваються, що результати дослідження підкреслять нагальну потребу вжити заходів для пом'якшення наслідків зміни клімату.

"Зміна клімату – це не просто екологічна проблема, це пряма загроза для здоров'я населення", - сказав доктор Поззер.

"Ці висновки підкреслюють критичну важливість впровадження рішучих заходів із пом'якшення наслідків зміни клімату вже зараз, щоб запобігти втраті життів у майбутньому", - додав Жан Скіаре, директор Центру досліджень клімату і атмосфери Кіпрського інституту.

Дослідження з'явилося невдовзі після того, як ООН оприлюднила свій щорічний звіт про скорочення викидів, необхідне для обмеження глобального потепління на рівні 1,5°C. У звіті міститься попередження про те, що без глобальної мобілізації зусиль у небачених раніше масштабах і темпах ця мета "незабаром стане мертвою".

За даними ООН, світ перебуває на шляху до підвищення температури від 2,6°C до 3,1°C, залежно від того, наскільки ефективно будуть реалізовані обіцяні кліматичні заходи. Реагуючи на доповідь, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що світ "балансує на планетарному канаті".

"Або лідери подолають розрив у викидах, або ми з головою зануримося в кліматичну катастрофу, від якої найбільше постраждають найбідніші та найуразливіші верстви населення", - сказав він.

Нагадаємо, метеорологи зафіксували рідкісне явище "Циклон-бомбу". Стало відомо, якими будуть наслідки.

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