Жахливі наслідки землетрусу в Туреччині та Сирії та обстріл поліклініки у Вовчанську: головні новини ночі 7 лютого

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Головні новини ночі 7 лютого:
- Після землетрусу у Туреччині фахівці зафіксували понад 75 повторних підземних поштовхів Читати далі –>
- Кривавий землетрус: у Туреччині та Сирії кількість жертв підземних поштовхів збільшилася до понад 4200 загиблих Читати далі –>
- Кількість жертв землетрусу в Туреччині й Сирії може зрости у 8 разів — ВООЗ Читати далі –>
- Ворог обстріляв у Вовчанську будівлю поліклініки, розпочалася пожежа Читати далі –>
- Напруженість у стосунках США та Китаю через повітряну кулю-шпигуна: глава Держдепартаменту вирушить до Пекіна у слушний час Читати далі –>
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