Жахливі урагани і пожежі: кожен третій житель США влітку 2021 відчув на собі природні катаклізми

Жахливі урагани і пожежі: кожен третій житель США влітку 2021 відчув на собі природні катаклізми

64% американців живуть в районах, де була зафіксована тривала екстремальна спека

Кожен третій житель США цього літа відчув на собі природні катаклізми, — шторми, повені, урагани, лісові пожежі.

Про це пише The Washington Post на підставі федеральних оголошень про стихійні лиха.

64% американців живуть в районах, де була зафіксована тривала екстремальна спека, яка формально не є стихійним лихом, але може бути небезпечною для життя.

Також в результаті з червня щонайменше 388 осіб в Сполучених Штатах загинули через урагани, повені, спеки і лісових пожеж.

Розширення масштабів стихійних лих, викликаних зміною клімату, триває як мінімум з 2018 року.

Аналіз ЗМІ заснований на оголошеннях Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях США про серйозні шторми, пожежі, урагани, прибережні шторми і повені — про події, які, на думку вчених, стали більш частими або серйозними через зміни клімату.

Нагадаємо, що:

Ураган "Іда" приніс в США небувалі зливи і повені. Вулиці Нью-Йорка так затопило вперше в історії, рух транспорту там паралізовано. Мер заборонив виїжджати на дорогу всім машинам, крім надзвичайників та копів. У соцмережах розлетілися кадри, де вода затоплює нью-йоркське метро. Тут вперше в історії міста — оголошено надзвичайний стан через повінь.

приніс в США небувалі зливи і повені. Мер крім надзвичайників та копів. У соцмережах розлетілися кадри, де Тут вперше в історії міста — У Нью-Джерсі не ходять потяги, тому що шляхи розмиті. Пасажири мокнуть на підтоплених вокзалах. Машина до останнього залишається у американців надійним засобом пересування, навіть коли вода вже заливає через дверцята. Про те, що "Іда" рухається на схід і несе з собою дощі говорили тут, не один день. Але масштабу ніхто не міг уявити.

58 людей загинули у США через буревій "Іда", який прокотився північним сходом країни

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