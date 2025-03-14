Жінка спалила кішку живцем через забобон: деталі шокувального інциденту

У місті Морадабад, що на півночі Індії, жінці на ім’я Прія та її друзям висунули звинувачення за жорстоке поводження з твариною.

Про це пише Independet.

Вони відловили та живцем спалили дику кішку, яка, за їхнім переконанням, могла принести невдачу.

Інцидент став відомий після того, як Бюро по боротьбі зі злочинами проти дикої природи в Делі отримало скаргу на відео, яке зловмисники опублікували в соцмережах.

Поліція встановила, що Прії трохи за 30 років, і вона мешкає в селі Лалувала в штаті Уттар-Прадеш. Разом із друзями вона вбила кішку в районі Бходжпур у Морадабаді.

В Індії існує поширене забобонне переконання, що кішка, яка переходить дорогу, приносить нещастя. Саме через це група вирішила розправитися з твариною.

Нагадаємо, у Рівненській області науковці стежитимуть за риссю в режимі онлайн. Це дасть змогу експертам більше дізнатись про життя рідкісної кішки.

Читайте також: