Жахливий момент: чоловік підпалив заправку та залишив її працівника у вогняній пастці (відео)

У США чоловік підпалив автозаправну станцію паяльною лампою.

Про це пише fox2detroit.com.

Жахливі кадри з кіоску заправної станції West Seven Mile Road у Детройті показують момент, коли Джуліан Міллер входить до магазину зі сміттєвим баком і паяльною лампою о третій ранку.

35-річний чоловік викинув сміття з відра на підлогу, облив його бензином і підпалив. Він швидко втік через двері позаду себе. А вогонь настільки швидко розповсюдився, що охопив весь магазин менш ніж за кілька секунд.

У той момент за прилавком був 27-річний продавець. Він опинився у вогняній пастці.

Коли на місце прибули екстрені служби, бригади пожежної охорони Детройта боролися з вогнем, а медики доправили постраждалого до місцевої лікарні для лікування опіків першого ступеня.

Поліція заарештувала Міллера у вівторок, 20 червня. Йому були висунуті звинувачення в намірі на вбивство, підпалі першого ступеня, розміщенні вибухової речовини поряд із майном, що заподіяло тілесні ушкодження, розміщенні вибухової речовини поряд з майном, яке завдало матеріальних збитків, нападі з наміром заподіяти тяжкі тілесні ушкодження, підпалі - підготовці до спалення нерухомого майна, що спричинило за собою тілесні ушкодження, підпалі - підготовці до спалення майна - 20 000 доларів і більше, зловмисній руйнації будівлі - 20 000 доларів або більше і тяжкому нападі.

Втім, він був звільнений у п'ятницю, 23 червня, під заставу в розмірі 100 000 доларів із наказом носити пристрій GPS-стеження. Слухання призначено на п'ятницю, 30 червня.

Нагадаємо, у Швеції популярний атракціон розігнався до великої швидкості та зірвався. Як результат, загинула жінка, ще 7 людей, серед яких є діти, постраждали.

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