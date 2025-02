Жахливий момент: на трасі 100 автомобілів врізалися один в одного – фото

У Китаї через туман на дорозі зіткнулися щонайменше 100 машин. Вони, ймовірно, проігнорували хоча б одне з п'яти ключових правил безпечного руху в тумані.

Кадри, які опублікувало видання Need To Know, були зняті 1 лютого водієм, який з'їхав на узбіччя, щоб уникнути зіткнення з іншими автомобілями на дорозі.

У ролику показано три смуги руху, на кожній з яких стоять автомобілі, що врізалися один в одного.

Схоже, що деякі водії не знали про інцидент і мчали трасою на великій швидкості – перед тим, як стати учасниками жахливої ДТП.

На відео видно, як одна людина різко гальмує – але було вже занадто пізно – і врізається в інші машини. Чути крики людей, які намагаються зупинити подальші зіткнення.

Масштабна аварія в Китаї / Фото: скриншот з відео

Згідно з місцевими повідомленнями, зіткнення сталися через туманну погоду і зледеніле дорожнє покриття на швидкісній автомагістралі Тайхуй, що в провінції Хенань.

