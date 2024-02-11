"Жахливо та безглуздо": Білий дім прокоментував заяви Трампа щодо Росії та НАТО

У Вашингтоні вважають НАТО найбільш життєво важливою організацією, якою вона коли-небудь була.

Білий дім відкинув коментарі колишнього президента США Дональда Трампа про те, що він не захищає союзників по НАТО від можливого російського вторгнення, назвавши їх "жахливими та безглуздими".

Про це йдеться у повідомленні Reuters із посиланням на слова заступника прессекретаря Білого дому Ендрю Бейтса.

"Заохочення вторгнення в країни наших найближчих союзників з боку кривавих режимів є жахливим і ненормальним – і це ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і нашу економіку всередині країни", – наголосив Бейтс.

Він зазначив, що зараз, за президентства нинішнього очільника США Джо Байдена, "НАТО є найбільш життєво важливою організацією, якою вона коли-небудь була".

Нагадаємо, під час мітингу в Південній Кароліні Дональд Трамп заявив, що на місці президента США заохочував би Росію нападати на ті європейські країни, які замало витрачають на оборону. Він попередив щодо допомоги Україні, а також щодо існування НАТО, Альянсу 31 країни, який США зобов'язалися захищати в разі потреби.

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