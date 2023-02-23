"Жалюгідний дурень": Ілона Маска зацькували після його звинувачення Нуланд в ескалації в Україні

Американський бізнесмен та власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск звинуватив заступницю держсекретаря США Вікторію Нуланд у ескалації конфлікту в Україні.

Відповідний коментар Маска опубліковано у Twitter, пише Іndependent.

"Ніхто не просуває цю війну більше, ніж Нуланд", – заявив Маск, коментуючи слова Нуланда про легітимність російських баз у Криму як цілі для України.

Користувачі Мережі розкритикували Маска, зокрема і деякі російські користувачі.

"Путін, наприклад. Ні?" – запитав російський політик і юрист Іван Жданов.

Леонід Волков, керівник штабу російського опозиційного політика Олексія Навального, також втрутився в словесну пересварку.

"Ніхто не підштовхує цю війну, окрім Путіна", — сказав він.

Колишній канадський дипломат і міністр Кріс Александер назвав коментарі Маска дезінформацією,а самого мільярдера - "жалюгідним дурнем".

Що Ілон Маск говорив про війну в Україні

Нагадаємо, що директор компаній Tesla і Space X озвучив у жовтні низку провокаційних заяв про повномасштабну війну Росії та України.

Він повторив російський наратив про передавання Криму Україні внаслідок "помилки Хрущова". Бізнесмен упевнений, що півострів має "формально бути частиною РФ". Деякі українські блогери назвали Маска "розчаруванням року".

Маск організовував опитування серед користувачів Twitter із приводу територіальної належності тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Також він порівнював кількість населення в Росії та Україні. На основі цього зробив висновок про малоймовірну перемогу Києва у війні. "Якщо ви дбаєте про народ України, шукайте миру", — писав Маск.

Президент Володимир Зеленський запросив Ілона Маска до України, щоб він побачив масштаби руйнувань від війни з Росією.

"Такий візит міг би допомогти бізнесменові зрозуміти ситуацію, перш ніж робити заяви про неї та пропонувати мир з агресором за рахунок поступок українських територій", — наголосив Зеленський.

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