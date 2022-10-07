Жарт дня: у Росії турнір з біатлону відбувся без пострілів з гвинтівки, бо не було патронів

В Росії у дивний спосіб відбулися змагання з біатлону - без пострілів
В російському Іжевську відбулися змагання з біатлону, але у досить дивний спосіб - без пострілів з гвинтівки.
Про це повідомляють російські засоби інформації.
"Республіканський турнір з біатлону" в Іжевську пройшов без стрілянини через те, що не були закуплені патрони.
Виявилося, турнір запланували, але не встигли вчасно закупити патрони, а щоб змагання не переносити, вирішили провести їх без стрілецької частини. Учасники зробили пробіжку... і розійшлися.
Як сказав глава Федерації біатлону Удмуртії Іван Черезов "нічого страшного в цьому немає, будь-які змагання мають сприйматися як свято".
Нагадаємо, що раніше уросійському Новосибірську відбулися змагання з швидкого копання могил. Учасники змагалися за грошовий приз. Згідно з умовами змагань, учасникам необхідно було вирити на швидкість могилу розміром 2 метри в завдовшки і 80 см завширшки.
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