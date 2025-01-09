Жарти закінчилися: лідери Канади відреагували на висловлювання Трампа стосовно приєднання країни до США

Канадські лідери кажуть, що розмови президента США про те, що Канада стане 51-м штатом, більше не смішні.

Вислови обраного президента США Дональда Трампа щодо Канади викликає занепокоєння у канадських політиків. Його заяви про те, що Канада може стати 51-м штатом США більше не сприймаються як жарт.

Про це пише Associated Press, посилаючись на слова міністра фінансів Канади Домініка Леблана.

Домінік Леблан, відповідальний за відносини між США та Канадою, сказав, що Трамп усміхався, коли вперше зробив цей коментар під час вечері в Мар-а-Лаго з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо наприкінці листопада.

"Жарт закінчився, — сказав Леблан. — Я думаю, це спосіб для нього посіяти плутанину, схвилювати людей, створити хаос, знаючи, що цього ніколи не станеться".

Трамп продовжує висувати ідею про те, що Канада повинна приєднатися до Сполучених Штатів як 51-й штат, заявивши у вівторок, що не буде використовувати військову силу для вторгнення в країну, де проживає понад 40 мільйонів людей і яка є партнером-засновником НАТО.

Замість цього Трамп сказав, що буде покладатися на "економічну силу", оскільки він помилково вважав дефіцит торгівлі США з Канадою — країною, багатою природними ресурсами, яка постачає США такими товарами, як нафта — як субсидію.

"Це стає дуже контрпродуктивним", — сказав Леблан, маючи на увазі риторику Трампа щодо Канади.

Леблан спілкувався з прийдешніми представниками адміністрації Трампа про посилення безпеки на кордоні, щоб уникнути різких 25% мит , які Трамп погрожував ввести на всі канадські продукти.

Леблан, який нещодавно був призначений на цю посаду після раптової відставки попереднього міністра фінансів, також оголосив, що не балотуватиметься замість Трюдо, щоб він міг зосередитися на тарифній загрозі. У понеділок Трюдо оголосив, що піде у відставку з посади прем'єр-міністра та залишиться на цій посаді до обрання нового лідера лібералів.

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"Час, безумовно, жахливий, — сказала депутат від ліберальної партії Джуді Сгро щодо зміни керівництва. — Але ми зробимо те, що від нас залежить, щоб Канада була сильною".

Відповідаючи на запитання про коментарі Трампа, Сгро заявила: "Він повинен зосередитися на власних проблемах у власній країні, тому що їх у нього багато".

Міністр імміграції Канади Марк Міллер також відповів, відкинувши коментарі Трампа як "смішні".

"У нас немає шансів стати 51-м штатом. Я думаю, що це нижче президента Сполучених Штатів", — сказав Міллер. — Кілька тижнів тому я сказав, що вся ця справа схожа на епізод у Південному парку".

Трамп відмовився виключити можливість придбання Гренландії та Панамського каналу військовою силою і заявив, що США не потребують нічого від Канади, включаючи автомобілі, пиломатеріали та молочні продукти.

"Я не знаю, хто його дезінформує, — сказав прем'єр-міністр Онтаріо Дуг Форд. — Зараз ми доправляємо 4,3 мільйона барелів сирої нафти в США, 60 відсотків їх імпорту енергоносіїв надходить з Канади".

США імпортують приблизно 60% своєї сирої нафти з Канади, причому лише Альберта постачає 4,3 мільйона барелів на день. За даними Управління енергетичної інформації США, США споживають близько 20 мільйонів барелів на день, а всередині країни виробляють близько 13,2 мільйонів барелів на день. Це означає, що приблизно чверть нафти, яку США споживають щодня, надходить з Канади.

Канада є основним напрямком експорту для 36 штатів США. Кожен день канадські товари та послуги на суму майже 3,6 мільярда доларів США (2,7 мільярда доларів США) перетинають кордон.

Форд сказав, що Канада вживе заходів у відповідь, якщо Трамп запровадить мита, зазначивши, що під цільовими діями буде широкий спектр американських товарів, які постачаються до Канади, але він відмовився уточнити, які саме.

Канада також є найбільшим іноземним постачальником сталі, алюмінію та урану в США та має 34 найважливіших мінерали та метали, які Пентагон прагне отримати та інвестує в них для національної безпеки.

Міністр закордонних справ Мелані Жолі заявила, що ніколи не сприймає погрози Трампа легковажно.

"Водночас ми не можемо ловити наживку, — сказала Жолі. — Ми повинні показати, що у нас сильна економіка, ми сильні і нас не збираються анексувати".

Нагадаємо, Трамп заявив, що США претендуватимуть на Канаду, Гренландію та Панамський канал. Він назвав Трюдо "губернатором Канади" і запропонував країні стати "нашим 51-м штатом".

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