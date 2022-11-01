"Жартувати не варто": американський офіцер розповів, який сигнал США надіслали Росії

Перекидання в Європу американської авіаносної ударної групи на чолі з авіаносцем USS Gerald Ford стане серйозним попередженням для Росії, яка тероризує Україну та весь світ.

Про це заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах.

На запитання, який сигнал Штати надсилають Росії, американський офіцер відповів, що США займають "дедалі агресивнішу позицію", і це "в інтересах усього світу, не лише України".

"Потрібно бути абсолютним ідіотом, щоб не розуміти, що Росія — країна-терорист, вона не може перемогти Україну на полі бою, і вже досить давно перейшла на терористичні акції проти України, проти мирного населення, проти інфраструктури... Росія також вважає, що якщо вона погрожуватиме ядерною бомбою, не подаючи енергію в Європу або погрожуючи голодом в Африці та в Азії, не допускаючи туди українське зерно та кукурудзу, то таким чином може змусити весь світ та Україну до переговорів чи здачі", — зазначив він.

Як наголосив Табах, "коли виходить наша ударна авіанесуча військово-морська група — це ціла армада, з якою жартувати не варто..."

"Тому я думаю, що туди підійшли — мовляв, Росія, хочете ви брати участь чи ні (у "зерновій угоді" — ред.), проводитимете теракти чи ні, ми будемо поряд і стежитимемо, щоб ви себе так не поводили. Тому що українці вам щоразу надирають дупу", — додав капітан першого рангу ВМС США у відставці.

Нагадаємо, авіаносна ударна група США на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford у середині листопада прибуде до Європи.

На борту авіаносця знаходиться 90 літаків і гелікоптерів, зокрема новітні винищувачі F-35C. Ударна група зайде на базу у Портсмуті на півдні Англії. Також з авіаносцем до Великобританії прибудуть кілька есмінців, ракетний крейсер і ударний атомний підводний човен.

4 жовтня найновіший і найдосконаліший американський авіаносець USS Gerald Ford вирушив у своє перше бойове чергування з Норфолка, штат Вірджинія, щоб провести тестування корабля і для тренувань із союзниками з Північної Америки та Європи.

Зазначимо, що сьогодні у Середземному морі, в акваторії Адріатики, також є авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS George Bush. Американський контр-адмірал Денніс Уоллес заявляв, що USS George HW Bush готовий протистояти Росії, якщо зіткнеться з таким викликом.

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