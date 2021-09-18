Жартував до останнього: стало відомо, що сказав принц Філіп сину Чарльзу незадовго до смерті

Жартував до останнього: стало відомо, що сказав принц Філіп сину Чарльзу незадовго до смерті

За словами Чарльза, він зателефонував герцогу, щоб запитати його, щоб він хотів зробити, щоб відсвяткувати свій 100-річний ювілей.

Принц Уельський розповів, що його 99-річний батько не зміг протистояти спокусі пожартувати за день до своєї смерті у розмові з сином.

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Про це повідомляє Mirror.

Принц Чарльз повідомив, що його покійний батько, герцог Единбурзький, до кінця свого життя жартував. За словами Чарльза, він зателефонував герцогу, щоб запитати його, щоб він хотів зробити, щоб відсвяткувати свій 100-річний ювілей, наважившись запропонувати вечірку, на яку він знав, що Філіп не захоплюється.

"Ми говоримо про твій день народження", - сказав Чарльз татові.

Філіп відповів: "Ну, я мушу бути живим для цього, чи не так?"

Чарльз сказав йому: "Я знав, що ти це скажеш!"

Нагадаємо, що королівська родина віддасть данину поваги принцу Філіпу, герцогу Единбурзькому в новому фільмі про життя чоловіка королеви Єлизавети II, офіційний трейлер якого був представлений днями.

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