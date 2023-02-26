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"Жбурнув чотири пляшки та втік": у Ленінградській області невідомий підпалив військкомат (фото)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
352
Час на прочитання
2 хв
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"Жбурнув чотири пляшки та втік": у Ленінградській області невідомий підпалив військкомат (фото)

Фото: Pexels

Невідомий підпалив будинок військкомату вночі у Сосновому Бору.

У Росії, в Ленінградській області, сталася пожежа у військкоматі

Про це повідомляє Телеграм-канал SHOT.

"Близько третьої ночі невідомий у чорної толстовці та чорних штанах, у балаклаві підійшов до військкомату на вулиці Комсомольській, дістав із пакета чотири скляні пляшки, кинув дві з них у будівлю та втік з місця злочину. Одна з пляшок залетіла у вікно Соцфонду, розташованого в одній будівлі з військкоматом. Інша — не спалахнула. Ще дві розбилися об металеву віконну раму" — повідомляє SHOT.

Фото: SHOT / ©
Фото: SHOT

Очевидці викликали пожежників, які загасили вогонь. Постраждалих немає.

За даними джерела, вигоріло пластикове облицювання стелі Соцфонду площею два квадратні метри, приміщення військкомату не постраждало. Співробітники поліції, які прибули на місце, виявили фрагмент шийки від скляної пляшки та запальничку.

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Наразі правоохоронці встановлюють особу підозрюваного. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов заявив, що очільнику Кремля Путіну невигідно оголошувати в Росії загальну мобілізацію та воєнний стан.

Жданов також назвав цілі Росії у війні проти України на найближчий період.

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Дата публікації
Перегляди
352
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