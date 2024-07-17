"Жбурнув її на 120 метрів у долину" в Румунії бурий ведмідь вбив 19-річну туристку

Туристи зателефонували в службу екстреної допомоги та повідомили, що їх переслідує ведмідь.

В Румунії у горах Бучеджь бурий ведмідь вбив 19-річну туристку. Після цього влада країни удвічі збільшила допустиму щорічну кількість законних вбивств хижаків.

Про це пише The Independent.

Як зазначається, надзвичайна сесія румунського парламенту ухвалила рішення про збільшення допустимої кількості законних вбивств бурих ведмедів після смерті 19-річної туристки, на яку минулого тижня напав хижак на популярній стежці в горах Бучеджь в центральній Румунії.

Хлопець та дівчина зателефонували в службу екстреної допомоги та повідомили, що їх переслідує ведмідь.

“Усе відбувалося в прямому ефірі, диспетчер 112 розмовляв телефоном, і молодий чоловік кричав, що на них напав ведмідь і що він забрав дівчину. Це було щось жахливе. Він розповів нам, що ведмідь схопив дівчину за одну ногу і потягнув за собою, і в якийсь момент він не побачив, що він із нею зробив. Ведмідь стягнув її зі стежки та жбурнув на 120 метрів у долину”, - розповів місцевим ЗМІ голова місцевої рятувальної служби Ден Бану.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у Вашингтоні.

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