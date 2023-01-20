Жданов пояснив, чому на даху російського Міноборони в Москві з'явилося ППО

У Москві на даху будівлі російського Міноборони з'явилося ППО, і це означає, вважає військовий експерт Олег Жданов, що верхівка усвідомлює: ураження військових об'єктів на території РФ цілком можливе. Тому й почали встановлювати системи захисту на дахах адмінбудівель.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "24 Каналу".

За словами Жданова, міф про нездоланну російські сили ППО, який існував до "бавовни" на аеродромі "Енгельс", остаточно зруйнований. Крім того, в Росії вирішили стягувати в район столиці ЗРК "Бук", Тор" та С-400. Така система розрахована на протидію дронам та літакам.

"Зараз ми спостерігаємо останній крок – ЗРК ближнього радіуса дії. Тобто Москва з нуля будує глибокоешелоновану протиповітряну оборону. Значить вони вважають, що у московському небі цілком можуть з'явитися літаки іншої країни. в "Енгельс" щось прилетіло. Можливо, завтра у будівлю ФСБ на Луб'янці теж щось прилетить. Ба - навіть у сам Кремль", - наголосив Жданов.

Експерт каже, що Кремль визнав повну відсутність стаціонарної системи ППО країни. "Вони передбачають те, що до Москви можуть долетіти якісь літальні апарати.Це дуже хороший знак. Вони не розраховують завтра на остаточну перемогу у цій війні", - додав експерт.

Жданов переконний, що ураження військових об'єктів у Москві та на околицях може спричинити соціальний вибух. Мовляв, у росіян культ армії та віра у її непереможність, а тому вони досі не можуть змиритися тим, що окупанти пішли з Київщини та залишили Херсон.

"Якщо у Москві щось "рване" - це стане катастрофою для політичного керівництва Росії. І вона, до речі, вплине на внутрішньополітичну ситуацію в країні", - підсумував Олег Жданов

Нагадаємо, у Москві на адміністративні будівлі почали встановлювати самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", який призначений для протиповітряної оборони. Зокрема, він з'явився на даху Міноборони, що розташоване орієнтовно за 2 км від Кремля.

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