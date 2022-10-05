Жданов пояснив, чому в Росії масово помирають свіжомобілізовані окупанти

У Росії масово помирають свіжомобілізовані окупанти. За словами військового експерта Олега Жданова, це може бути пов’язано з тим, що мобілізаційного процесу майже цілком виключили медкомісії.

Жданов розповів, що у РФ просто збирають людей для мобілізації, а станом їх здоров'я ніхто навіть не цікавиться. Тому чим далі, тим більше буде смертей серед мобілізованих.

Про це військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов розповів в ефірі телемарафону.

"Справа в тому, що вони практично скрізь виключили з мобілізації медичні комісії, і сьогодні там просто йде збір населення для мобілізації, а якість цього населення, яке у них здоров'я..." - розповів експерт.

Жданов додав, що для мобілізованих росіян перший шок буде, коли вони протверезіють, їх поставлять у стрій, а потім почнуть проводити з ними заняття.

"До речі, самі мобілізовані сміються над собою ж і над системою, викладаючи відео, де замість занять з тактики з ними починають з чого - зі стройової підготовки... отже - бігти будуть у ногу... це вже стає, я так розумію, проблемою - ...ми коли починаємо оточувати якесь угруповання, вони просто розбігаються, як зайці, по лісах..." - додав полковник.

Нагадаємо, в Росії масово роздають повістки людям з інвалідністю та важкими захворюваннями. Мешканцю Москви, 34-річному Дмитру Клюквіну, який народився незрячим, вручили повістку у зв'язку з мобілізацією від військкомату Тімірязєвського району.

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