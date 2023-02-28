Жданов розповів, куди з Придністров'я поділася відома 14 російська армія

Експерт назвав того, хто створив військовий анклав у регіоні.

Військовий експерт Олег Жданов підняв тему 14-та гвардійської загальновійськової армії у Придністров'ї та зазначив, що її немає у регіоні вже понад 30 років.

Про це йшлося під час ефіру експерта на його YouTube-каналі.

"14-ту армію РФ із регіону виводив ще генерал Лебідь (Олександр Лебідь – командувач 14-ї армії, загинув у 2002 році під час катастрофи вертольота Мі-8 – ред.). Саме він – прабатько цього анклаву. Саме він запропонував залишити там гарнізон та не виводити війська повністю", розповів Жданов.

За його словами, до 2014 року Україна надавала транзит своєю територією для постачання вантажів російському контингенту у Придністров'ї.

"Ми також намагалися брати участь у формулі "3+2" щодо врегулювання Придністровської кризи. Тоді ми грали роль посередників, допомагаючи Росії тиснути на Молдову, що треба визнати. А потім самі опинилися у такій ролі у Мінських угодах", – зазначив експерт.

Він повідомив, що й після 2014 року громадянські вантажі до Передністров'я проходили транзитом територією України.

"Російському ешелони ходили українською залізницею, про що неодноразово говорили експерти. Водночас, так, військові вантажі не доставляли. Таким чином військовий контингент існував у Придністров'ї", – зазначив він.

Додамо, що РФ може готувати провокації у регіоні. Тож, потрібно зняти загрозу для України з боку невизнаного Придністров'я.Український військовий експерт назвав регіон "раковою пухлиною", яку не можна залишати на тілі "безпеки".

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