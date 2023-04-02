Жданов розповів, як можна знищити ядерну зброю у Білорусі: "Ця країна стає мішенню номер один"

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що розміщення ядерної зброї у Білорусі не захистить цю державу від НАТО, а навпаки так Путін зробив сусідню країну "мішенню номер один".

Про це він сказав у коментарі "24 каналу".

Жданов зазначив, що білоруський режим не перестає його дивувати, якщо оскільки диктатор Путін заговорив про закінчення будівництва ядерного сховища у сусідній державі, то Лукашенко пішов ще далі та заявив про розміщення у своїй державі міжконтинентальні балістичні ракети.

Військовий експерт вважає, що розміщення ядерної зброї не захистить режим Лукашенка від НАТО. Навпаки - Білорусь може стати мішенню номер один. Саме по цьому сховищу можуть завдати удару звичайним озброєнням.

"У результаті цього удару бази будуть зруйновані й вийде ефект "брудної" бомби, тобто забруднення території Білорусі, – зауважив він, що, ймовірно, сховище будується недалеко від Мінська", - вважає Жданов.

Нагадаємо, диктатор Путін напередодні заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. Він сказав, що 1 липня країна завершує будівництво сховища для такого озброєння.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що заяви Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі є простим шантажем.

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