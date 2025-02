Жертва автокатастрофи, яка втратила крихітну доньку, померла після 33-річної коми – фото

Жертва автокатастрофи, яка втратила в аварії свою однорічну доньку, померла після 33-річного перебування в комі.

Про це повідомляє Need To Know.

60-річна Луїджіна Брустолін померла в лікарні в п'ятницю, 7 лютого.

Їй було 27 років, коли вона і її дочка Сара потрапили в жорстоку автокатастрофу 23 травня 1992 року.

Швидка допомога забрала Луїджіну з місця аварії в Педероббі, поблизу Венеції, Італія, до лікарні в Фельтре. Звідти її перевезли літаком до лікарні в Тревізо.

Сару доправили до того ж медзакладу після того, як водій, що проїжджав повз, відвіз її до місцевого центру швидкої допомоги. Її серце припинило битися у відділенні інтенсивної терапії 29 червня 1992 року.

Луїджіна, тим часом, впала в кому внаслідок важкої травми голови. Зрештою її виписали, і вона прожила вдома 17 років, в основному під опікою своєї матері, Марії. Потім її перевели до центру догляду в Педероббі.

Луїджіна Брустолін / Фото: Jam Press

1 лютого, в день, коли їй виповнилося 60 років, її перевезли до лікарні в Тревізо, де вона згодом померла.

Луїджіна працювала на взуттєвій фабриці в Кольбертальдо. Вона була заміжня декілька років, коли сталася аварія, коли вона поверталася додому. Її Volkswagen Golf зіткнувся з Nissan Primera під керуванням 46-річного чоловіка. Її чоловікові, Франко Регіну, на той момент було 26 років.

Він розповів місцевим ЗМІ: "Того ранку я втратив усе, і моє життя повністю змінилося. Я залишався поруч із Сарою протягом місяця. Я спав у палаті у відділенні інтенсивної терапії, і коли мені дозволяли, я відвідував її. Але від самого початку мені сказали, що вона не виживе. Сара про все знала. Я пам'ятаю її великі сльози, і свої теж. Їй мало б виповнитися два роки 16 липня, але замість цього в цей день відбувся її похорон".

Луїджіна з чоловіком і донькою / Фото: Jam Press

Із новою партнеркою у Франко народилося двоє дітей, зараз їм 25 і 23 роки. Він сказав: "Я перебудував своє життя, і не всі були цьому раді. Але я ніколи не покидав Луїджіну. Востаннє я відвідував її місяць тому".

Похорон жінки відбудеться в Кольбертальдо в середу, 12 лютого.

