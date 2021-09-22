Жертва COVID-дезінформації: у США від коронавірусу померла невакцинована медсестра

Жінка відмовлялася вакцинуватися, навіть коли її хвора на коронавірус матір перебувала в комі.

В американському штаті Айдахо від ускладнень COVID-19 померла дипломована медсестра з міста Кьор-д’Ален, мати двох десятирічних близнюків Наталі Райз.

По це повідомляє CNN.

Зазначається, що жінка не мала жодного щеплення від коронавірусу. До того ж, вона активно заперечувала необхідність COVID-19 вакцинації.

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Брат Наталі Деріл Райз переконаний, що сестра стала жертвою дезінформації щодо вакцин від COVID-19, поширюваній у соціальних мережах.

За його словами, жінка закликала рідних не вакцинуватися навіть у той час, коли її хвора на коронавірус матір перебувала в комі на лікарняному ліжку, борючись за життя.

"Вона говорила мені не вакцинуватися, - пригадав Деріл Райз. - Я думаю, що це було через дезінформацію (...) у соціальних мережах, у блогерах, ютуберах".

Після смерті сестри чоловік залишив свою роботу водія вантажівки, щоб допомагати доглядати за 10-річними близнюками. Він розповів, що їхня з Наталі матір все ще одужує від COVID-19, однак, попри все, не наважується пройти вакцинацію.

Деріл же отримав перше щеплення наступного дня після смерті сестри.

Як повідомлялося, в Ізраїлі від COVID-19 помер відомий активіст, який виступав проти вакцинації від коронавірусу, Хай Шаулян.

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