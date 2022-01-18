Жертвами землетрусу в Афганістані стали 26 людей, зокрема четверо дітей

Два десятки жителі району Кадіс загинули після обвалення дахів їхніх будинків.

В Афганістані у понеділок, 17 січня, внаслідок землетрусу магнітудою 5,3 загинули щонайменше 26 людей, а ще четверо отримали поранення.

Про це із посиланням на речника провінції Бадгіс База Мохаммада Сарварі повідомляє AFP.

Зазначається, що жителі району Кадіс загинули після обвалення дахів їхніх будинків. Серед жертв, зокрема, п'ятеро жінок і четверо дітей. Окрім того, за словами Сарварі, стихія завдала збитків мешканцям району Мукр.

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У виданні вказують, що Афганістан вже перебуває у лещатах гуманітарної катастрофи, посиленої захопленням країни "Талібаном" у серпні минулого року, коли західні країни заморозили міжнародну допомогу та доступ до активів за кордоном.

Кадіс є одним із районів, які найбільше постраждали від руйнівної посухи, і за останні 20 років майже не отримав допомоги від міжнародної спільноти.

"Країна часто страждає від землетрусів, особливо в гірському масиві Гіндукуш, розташованому недалеко від стику Євразійської та Індійської тектонічних плит, - йдеться у матеріалі. - Землетруси завдають значної шкоди погано збудованим будівлям у бідному Афганістані".

У 2015 році майже 280 людей в Афганістані та Пакистані стали жертвами потужного землетрусу магнітудою 7,5. Під час цієї катастрофи 12 афганських дівчат загинули в тисняві, коли намагалися залишити шкільну будівлю, що тремтіла.

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