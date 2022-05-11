Жертви мафії: у США на дні обмілілого водосховища виявляють людські кістяки

Поліція вважає, що людські останки у найбільшому в США водосховищі пов’язані із злочинами мафії у 1970-80-х роках.

Обміління ріки Колорадо через посуху оголило дно найбільшого в США водосховища Мід-Лейк біля міста Лос-Вегаса. Внаслідок цього на березі один за одним знаходять людські скелети.

Про це повідомляє видання Sky News .

Слідчі підозрюють, що смерть людей була пов'язана з мафією, а злочини було скоєно наприкінці 1970-х або на початку 1980-х років, оскільки взуття жертв виготовлене у той час.

Двоє відставних поліцейських Лас-Вегаса оголосили винагороду тим, хто знайде інші тіла у водосховищі, пропонуючи 5000 доларів дайверам за кожне тіло.

"Ми думаємо, що там більше загиблих. Є кілька загадкових зникнень, які так і не були з’ясовані. Оскільки через посуху води дуже мало, є ймовірність, що їх вдасться знайти”, - заявили вони представникам преси.

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Водосховище Мід утворене греблею Гувера в 1930-х роках і є частиною системи, яка постачає водою понад 40 мільйонів людей у кількох штатах, включаючи Арізону, Каліфорнію, Колорадо та Неваду. Зараз рівень води у водоймі найнижчий від 1937 року.

Нагадаємо, одна з найбільших у США річка Колорадо, яка перетинає сім штатів, опинилася під загрозою зникнення через зміну клімату та діяльність людини. Станом на квітень 2022 року понад 99 відсотків території басейну річки перебувають в “аномально” або “екстремально” посушливому стані.

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