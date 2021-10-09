Жертви обвалу в Батумі та черговий збій Facebook. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У грузинському місті Батумі рятувальники дістали з-під завалів п'ятиповерхівки тіла ще трьох людей, зокрема двох чоловіків і дитини. Читати далі –>
- Соціальні мережі Facebook та Instagram у ніч проти суботи, 9 жовтня, відновили роботу після щонайменше другого за тиждень збою. Читати далі –>
- Ісландія призупинила щеплення своїх громадян вакциною від COVID-19, розробленою компанією Moderna, через незначний підвищений ризик серцевого запалення. Читати далі –>
- В американському штаті Меріленд двоє жінок загинули внаслідок стрілянини в будинку для людей похилого віку в місті Кепітол-Гайтс. Читати далі –>
- У Каліфорнії слідчі розпочали вивчати судноплавну діяльність за рік, щоб визначити причину одного з найбільш масштабних в історії американського штату розливів нафти. Читати далі –>