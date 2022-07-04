Жертви зміни клімату: обвал льодовика у Альпах спричинив загибель 6 людей (відео)

Через рекордно високі температури повітря цього літа льодовик в італійських Альпах обвалився, накривши туристів лавиною з каміння та криги.

У неділю, 3 липня, в Доломітових Альпах у провінції Трентіно на півночі Італії внаслідок обвалу льодовика Мармолада загинуло щонайменше 6 людей, ще 14 отримали травми.

Про це повідомляє Reuters.

Обвалення льодовика викликало лавину із каміння, снігу та льоду, яка накрила туристів на маршруті, яким зазвичай користуються туристи та альпіністи, щоб піднятися на вершину. Мармолада має висоту понад 3300 метрів і є найвищою горою в Доломітових Альпах.

Для пошуку людей, які опинилися під льодом, снігом і камінням, було залучено п'ять гелікоптерів і кілька команд рятувальників із собаками-сенбернарами. Постраждалих доставили до лікарень у прилеглих містах Беллуно, Тревізо, Тренто та Больцано.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.



We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it.



Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP — Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022

Офіційні особи досі не прокоментували потенційну причину цього катаклізму, але кліматологи стверджують, що свою роль у обваленні льодовика зіграли рекордно високі температури повітря, які спостерігають в регіоні цього літа.

Хвиля спеки в Італії призвела до того, що температура на Мармоладі напередодні досягла 10 градусів за Цельсієм.

Підвищення середньої температури спричинило постійне скорочення льодовика Мармолада, як і багатьох інших у всьому світі, протягом останніх десятиліть.

Нагадаємо, у Європейському союзі вирішили активізувати боротьбу зі зміною клімату за рахунок швидшого розвитку електромобілів і заборонили продаж автомобілів, що їздять на бензині та дизпаливі.