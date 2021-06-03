Жила серед бруду, змій та щурів: у США врятували жінку, яка три тижні блукала каналізацією (фото)

Жінка була голою і дуже брудною.

Жінка у Техасі (США), яка має психічні розлади і раніше тікала з реабілітаційного центру, три тижні блукала у трубах каналізації без одягу. Американку знайшли і врятували.

Про це повідомляють The Sun та Local10.com.

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У травні 43-річна Ліндсі потрапила до реабілітаційного центру в американському штаті Техас, звідки втекла після тижня лікування. До каналізації нібито вона потрапила, коли купалася в каналі біля будинку свого хлопця. За її словами, мовляв вона натрапила на дверний отвір у мілководній частині каналу і помітила тунель.

"Вона стверджувала, що їй стало цікаво, куди веде тунель, і вона продовжувала йти ним. Цей тунель вів до іншого тунелю і так далі, поки вона не зрозуміла, що загубилася", - йдеться в звіті поліції.

Жінку почали активно шукати, залучилися до операції й рідні та друзі. За допомогою застосунку для відстеження на мобільному телефоні Кеннеді, її сім'я змогла перевірити локацію за її останнім місцем перебування. Після цього почали оглядати навколишні підземні комунікації.

У результаті 29 травня Ліндсі дістали з водостічної труби, після чого її примусово госпіталізували до лікарні. Вона була виснаженою і не могла сама триматися на ногах, була голою і дуже брудною. Жінка не померла з голоду, бо каже, що пила спеціальний напій.

"Їй пощастило. Я не знаю, як довго з нею було б все гаразд. Це брудно, небезпечно, там змії, щури, сміття, бруд і листя, все, що на вулиці змивається до каналізації, і пахне жахливо", - зазначають поліцейські.

Local10.com

Рідні жінки кажуть, що вона страждає від психозу і посттравматичного стресового розладу, після того, як чимало років зазнавала насилля у взаєминах. Мати жінки каже, що Ліндсі зловживає наркотиками.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини інциденту і з'ясовують, наскільки достовірними є слова жінки, і чи дійсно вона перебувала три тижні у каналізації.

Нагадаємо, 14-річний іспанський підліток Андрес Канто після сварки з матір'ю розлютився і почав копати яму на задньому дворі. За шість років хлопець перетворив її на підземну печеру з власною спальнею та вітальнею.

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