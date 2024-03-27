Жінці ампутували руку після нещасного випадку з феном: що сталося

Жінка з Південної Кароліни, США, хоче бачити більше функцій безпеки на фенах після того, як вона втратила руку в результаті нещасного випадку під час використання одного з них.

Про це пише CTV News.

Мері Вілсон готувалася сушити волосся 7 лютого, коли раптово знепритомніла.

"Останнє, що я пам'ятаю, це як я йду до ванної кімнати з феном і готуюся висушити волосся", - розповіла вона.

Коли жінка пролежала непритомна близько 20 хвилин, гаряче повітря з фена обпекло їй руку і спричинило серйозне пошкодження нерва. Її знайшов партнер, і її доправили до лікарні.

"Опіки на моїй руці були третього ступеня, вони пройшли до самої кістки", - пригадала вона.

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Через отримані травми Вілсон ампутували кисть і зап'ястя. Зараз Мері закликає до того, щоб фени для волосся мали функцію автоматичного вимкнення, подібну до тієї, що є у деяких прасок.

Попри величезні зміни в житті, Вілсон, яка займається доглядом за собаками, позитивно ставиться до цього випробування.

"Я все одно збираюся жити повним життям. Це лише рука. Що це, 10 відсотків мого тіла? Втрата руки може змінити мене, але це не означає, що вона визначає мене у всьому".

Нагадаємо, лижник вижив, будучи похованим під лавиною протягом 23 годин. Лікарі вважають це дивом.

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