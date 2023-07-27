Жінці видалили "мішок з кульками", який ріс на голові від дитинства: що це було (фото)

Лікарі були шоковані випадком із жінкою з Індії, у якої на голові була опукла пухлина, заповнена білою речовиною, як "мішок із кульками".

Це "незвичайне" захворювання було детально описане в журналі Radiology лікарями Інституту вищих медичних наук Шрі Сатья Саї, передає nypost.com.

Неназвана 52-річна уродженка Бангалора розповіла лікарям, що опуклість росла на її голові від дитинства, але вона ніколи не зверталася за медичною допомогою.

Жінці видалили велику пухлину з кістами / Фото: RSNA

У дослідженні не розкривається, чому пацієнтка так довго чекала, щоб його перевірити, проте медики зазначили, що наріст не болів.

На той час, коли вона нарешті звернулася до лікарні, маса збільшилася майже до 15 см завдовжки, 10 см завширшки і майже до 12 см заввишки.

Жінці видалили велику пухлину з кістами / Фото: RSNA

Видаливши наріст, медики побачили, що всередині була рідина, волосся, молекули жиру з "товстими зовнішніми краями" та кульки кератину різного розміру. Цей білок становить основу волосся, нігтів та зовнішнього шару шкіри.

Всередині була рідина, волосся, молекули жиру та кульки кератину різного розміру / Фото: RSNA

Ці моторошні утворення, схожі на жувальні гумки, відомі в наукових колах як дермоїдні кісти, сфери тканини, що розвиваються з ембріональних клітин і можуть містити "волосся, зуби чи нерви", згідно з Клівлендською клінікою.

Як правило, вони часто розвиваються в голові та шиї, але можуть бути в яєчниках пацієнта, хребті або інших частинах тіла.

Поки що неясно, чому вони ростуть, проте "зазвичай вони нешкідливі та безболісні". Тим не менш, ці кульки можуть спричинити ускладнення, починаючи від інфекції та пошкодження прилеглих кісток залежно від їхнього розташування, і в цьому випадку необхідне хірургічне втручання.

Медики радять пацієнтам негайно звернутися за медичною допомогою, якщо вузлик спричиняє біль, змінює колір, росте чи розривається.

У вищезгаданому випадку медики стежили за прогресом жінки протягом шести місяців після видалення новоутворення, після чого вони зазначили, що рецидиву не було.

Нагадаємо, у жінки на обличчі виросли сотні пухлин після пологів. Вона розповіла про свою рідкісну хворобу та знущання.

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