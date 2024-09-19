Жінка чотири години боролася з величезним пітоном, який намагався її вбити – фото

У Таїланді врятували жінку після чотиригодинного нападу пітона.

Про це повідомляє Metro.

64-річна Арром Арунрой після вечері мила посуд у своїй кухні, коли відчула раптовий біль у правому стегні. Вона подивилася донизу, думаючи, що її вкусив варан, але побачила масивного чотириметрового пітона, який повз її ногою.

Арром запанікувала і спробувала відтягнути голову пітона від себе. Однак вона впала, що дозволило 20-кілограмовому звірові щільно обхопити її тулуб.

Жінка боролася понад дві години, перш ніж її крики нарешті почув сусід, який викликав поліцію до її будинку в Самут Пракані 17 вересня. На момент прибуття офіцерів після 22:00 пітон нападав на неї вже близько чотирьох годин.

На кадрах видно, як поранена Арром безпорадно сидить на землі, а сітчастий пітон стискає її талію і тулуб.

Пітон напав на жінку / Фото: ViralPress

Арром була терміново доправлена до лікарні для лікування, куди приїхали її родичі. Жінка розповіла: "Я працюю економкою в дитячій лікарні в Бангкоку. Ми з чоловіком багато років знімали цю кімнату, але минулого року він помер. Відтоді я живу сама. Я боялася, що пітон мене вб'є, тому кричала на все горло, поки мене не почув перехожий. Я ніколи в житті не була так налякана. Змія просто не відпускала мене. Я впевнена, що вона чекала, коли я помру, щоб з'їсти мене. Тому я просто молилася і робила усе можливе, щоб залишитися живою".

Волонтери-рятувальники надали знесиленій Арром першу медичну допомогу. Після нападу задухи її руки зблідли і оніміли, а на нозі були рани, куди пітон встромив свої ікла.

Пітон напав на жінку / Фото: ViralPress

Поліцейський начальник розповів: "Місцем події була одноповерхова орендована квартира з п'ятьма кімнатами, розташованими поруч одна з одною. У четвертій кімнаті, де жила жертва, двері були зачинені. Поліція і рятувальники почули її слабкі крики зсередини, тому ми виламали двері, щоб врятувати її. Те, що ми побачили, шокувало нас. Літню жінку стискав величезний пітон, який, мабуть, важив понад 20 кг. Ми використовували всі можливі інструменти, щоб спробувати звільнити її від нього. Нам знадобилося більш ніж 30 хвилин, щоб витягти змію. Потім її відпустили назад до лісу".

Сітчастий пітон зустрічається по всьому Таїланду, але рідко нападає на людину. Цей вид менший, ніж у сусідніх країнах, таких як Індонезія та Малайзія. Вони неотруйні, але вбивають свою здобич, оглушуючи її укусом, перш ніж обернутися навколо неї і розчавити до смерті.

Нагадаємо, 12-річний хлопчик вбив 200-кілограмового ведмедя, щоб врятувати свого батька. Тато і син проводили час на полюванні.

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