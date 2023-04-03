Жінка декілька років жила у квартирі під трупом сусідки: личинки заселили її будинок (фото)

Жінка через незнання жила у квартирі під трупом сусідки два з половиною роки.

Вона сказала, що личинки заселили її квартиру після того, як Шейла Селеоан, яка жила поверхом вище в Пекхемі, на півдні Лондона, померла у серпні 2019 року і не була знайдена до лютого 2022-го.

Про це повідомляє dailymail.co.uk.

Останки скелета 58-річної медсестри виявили, коли поліція вибила її двері після декількох років скарг мешканців, на які, за їхніми словами, домовласник Peabody Housing не відреагував. За тижні і місяці після смерті жінки вони не могли спати через сморід, що виходив з її квартири.

Фото: BPM MEDIA

Сусіди скаржилися на "запах смерті" і Шантель розповіла, як зі стелі впали купки личинок, коли вона замінювала лампочку. Вона сказала, що це було схоже на "життя у фільмі жахів".

"У мене вони у спальні, вітальні та ванній. І більш-менш по всіх моїх меблях. Ми сідали на диван і за деякий час знаходили розчавлену личинку", — розповіла вона ВВС.

Зі свого боку, Донатус Океке поділився, що його сім'я намагалася підкласти рушники та простирадла під двері, щоб не проникав запах. Втім, нічого не допомагало.

"Ми навіть не могли спати у квартирі. Ви навіть не могли їсти, бо це був дуже неприємний запах", — сказав він.

Повідомляється, що Селеоан не бачили від 14 серпня 2019 року, коли вона поговорила зі своїм терапевтом, щоб організувати зустріч наступного дня, на яку вона не прийшла. Банківські записи померлої показали, що її остання "активна" транзакція була того ж місяця, коли вона заплатила орендну плату фонду Peabody Trust.

Фото: BPM MEDIA

Коли на її банківському рахунку закінчилися кошти та орендна плата більше не виплачувалася, Peabody подала заявку на отримання універсального кредиту на своє ім'я та виплатила її безпосередньо їм. Її перевірку газової безпеки у квітні 2020 року не вдалося завершити, оскільки підрядники не змогли потрапити до її квартири – замість того, щоб відправити когось, компанія відключила їй подачу газу.

Коли житлова асоціація нарешті відправила людей після скарг мешканців приблизно за рік після її смерті, вони звернулися до поліції.

Втім, коли офіцери постукали в двері, вони вирішили, що немає достатніх підстав, щоб вибити їх. Зазначається, що це також помилка оператора поліції, який помилково заявив, що Шейлу бачили живою.

Слідство дізналося, що на момент виявлення тіло Шейли було настільки розкладене, що неможливо було визначити причину її смерті.

Фото: BPM MEDIA

Жителі Lord's Court були шоковані після того, як поліція знайшла сусідку мертвою, і тепер вони розглядають можливість подання позову на домовласника про компенсацію.

Інший сусід зберіг письмовий звіт про те, коли вони вперше зателефонували до домовласника зі скаргою — 10 жовтня 2019 року — через два місяці після того, як вона, як вважається, померла, і більш ніж за два роки до того, як її зрештою знайдуть.

Житлова група розіслала всім мешканцям кварталу листа, де перепросила за те, що тіло пані Селеоан не було виявлено протягом двох з половиною років.

На похорон Шейли приїхав лише один член сім'ї — її зведений брат, який жив окремо від неї та не підтримував зв'язку з нею протягом багатьох років.

Нагадаємо, у США дитину довелося вивезти з будинку після того, як правоохоронці виявили, що він був заповнений сміттям та фекаліями. Горе-мама пояснила, чому так сталося.

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