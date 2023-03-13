Жінка дізналася про свою вагітність, коли народила доньку вдома у ліжку (фото)

Жителька британського міста Воррінгтон не знала, що чекає на дитину. Вона у звичному режимі працювала, відпочивала.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

27-річна Емілі Грем прокинулася від болей в животі, схожими на біль під час менструації, але її стан швидко погіршився. Незабаром у жінки почалися потуги.

Наречений британки Еш Грін викликав швидку допомогу, медики прибули вчасно, щоби прийняти пологи. Жінка народила доньку, лежачи на ліжку у своїй квартирі. Дівчинка народилася здоровою, її назвали Ізабель. Після пологів матір та дитину доправили до лікарні.

Грем підкреслила, що не знала про свою вагітність і була здивована раптовим народженням дитини. Ще більше жінку шокувало, коли її коханий заявив, що й раніше відчував, як дитина штовхалася у неї в животі, але не хотів говорити про це, бо думав, що жінка просто сіпається уві сні.

Усього за кілька годин до пологів Грем працювала. Незадовго до цього вона веселилася на корпоративі, а коли перебувала на шостому місяці вагітності, тричі прокотилася найшвидшими американськими гірками під час поїздки до Флориди.

"Мій наречений зателефонував нашим батькам, коли ми приїхали до лікарні. Спочатку вони привітали нас і запитали, коли будуть пологи. Але ми відповіли, що дочка вже народилася", – розповіла британка.

Нагадаємо, жителька Південної Кароліни, США, яка не знала про вагітність, поскаржилася на біль у животі і за кілька годин несподівано народила здорову дитину.

А у Великій Британії жінка народила немовля просто у пабі, власницею якого є її родина. Заклад працював аж до моменту пологів у жінки.

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