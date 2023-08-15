Жінка дізналася про вагітність близнюками вже під час пологів: думала, що це кишковий грип (фото)

Минулого місяця британка думала, що хворіє на кишковий грип, але виявилося, що вона вагітна близнюками.

Про це пише nypost.com.

34-річна Люсі Шоу зі Стаффордшира 5 липня несподівано народила хлопчиків. У неї була так звана загадкова або невидима вагітність, яка може статися, якщо у жінки є прихована шишка, відсутність симптомів вагітності, гормональні проблеми, збій контрацепції або помилково негативний тест.

Шоу була всього на 30 тижні вагітності, коли народила синів Джейкоба та Джексона, які важили близько по 1,6 кг. Повідомляється, що вони одужують у неонатальному відділенні університетської лікарні Роял Стоук, де Шоу лікувалася від втрати крові.

Люсі Шоу з чоловіком та дітьми / Фото: University Hospitals of North Midlands

Новоспечена матуся сказала, що зрозуміла, що щось не так, коли прокинулася від сильного болю в животі, хоч ніколи не здогадувалася, що вагітна.

"Я прокинулася рано-вранці, почуваючись погано, і подумала, що в мене проблеми з животом. Через декілька годин я зателефонувала мамі, бо на той час мені було дуже боляче", - пригадала вона.

Мама Шоу приїхала додому і викликала швидку допомогу — вона одразу зрозуміла, що справа не в кишковому грипі.

"Поки мама розмовляла з оператором, вони запитали, чи бачить вона щось, і тоді мені сяйнуло перевірити, і я відчула голову", - сказала Люсі.

Тоді оператор сказав породіллі, щоб вона по можливості не виштовхувала дитину.

"Я намагалася не тужитися і говорила, що вони ще не можуть народитися, бо ще зарано, але оператор сказав мені, що я маю тужитися, якщо відчуваю, що мені це потрібно", — пояснила вона.

Шоу не могла чекати. Її мати прийняла Джейкоба, а коли приїхали парамедики, народився Джексон.

"Джейкоб народився о 6-й ранку, моя мама приймала його якраз у той момент, коли прибули парамедики. Джексон народився о 6:15", — згадала вона.

Джейкоб та Джексон народилися на 30 тижні вагітності / Фото: University Hospitals of North Midlands

Минуло чотири тижні від моменту їхнього народження, і незабаром близнюки мають повернутися додому — після того, як вони пережили різні випробування, зокрема, підключення до апаратів штучної вентиляції легень.

Лікар Лі Ебботт, клінічний керівник відділення неонатології в Університетських лікарнях Північного Мідлендса, назвав хлопчиків "дивотворними немовлятами".

"По прибутті вони були настільки холодними, що вони мали невловиму температуру тіла, вони обоє мали рівень кислотності в крові, який не відповідав виживанню, і мали також низький кров'яний тиск. Вони обоє впоралися і зараз почуваються неймовірно добре", — сказав він.

Шоу додала, що з нетерпінням чекає на можливість повернутися додому з синами.

Нагадаємо, пацієнт співав та грав на гітарі під час видалення пухлини головного мозку. Це був неврологічний тест.

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