Жінка хотіла змінити свою зовнішність та раптово померла після популярної операції

В Ірландії після операції зі схуднення раптово померла 26-річна жінка. Трагедія сталась через тромб.

Про це пише mirror.co.uk.

26-річна Ерін Денніс у Туреччині зробила операцію зі схуднення. Згодом їй стало зле, вона провела 43 години і 38 хвилин у відділенні невідкладної допомоги, де причиною болю в животі були діагностовані камені в нирках. Після того дівчині порадили лікуватись вдома і через кілька днів Ерін знепритомніла посеред вулиці та померла.

Під час розслідування було встановлено, що Ерін Денніс вирішила поїхати до Туреччини в листопаді 2021 року на операцію з видалення шлункової трубки, вивчивши цю тему, а після операції приймала полівітамінні препарати. Консультант-невролог TUH Аллан Маккарті (Allan McCarthy) повідомив, що медичні записи свідчать про те, що вона блювала п'ять або шість разів на день протягом восьми тижнів, коли її госпіталізували в січні 2022 року. Доктор Маккарті сказав, що у пацієнтки була діагностована енцефалопатія Верніке - захворювання головного мозку, спричинене нестачею вітаміну B1.

Доктор Маккарті також зазначив, що не було жодних записів про те, що Денніс приймала будь-які ліки проти згортання крові після операції в Туреччині. У судовому засіданні було зазначено, що лікарі не вважали дівчину схильною до ризику утворення тромбів, коли вона відвідала амбулаторію для огляду, оскільки на той момент вона перебувала на шостому тижні після операції і виглядала нормально

Коронерка Клер Кін винесла описовий вердикт на основі "дуже складних" доказів, що стосуються кількох питань, пов'язаних зі здоров'ям покійної в різні періоди перед її смертю. Доктор Кін підтвердила, що причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії внаслідок тромбозу глибокої вени артерії на лівій нозі покійної.

Висловлюючи свої співчуття докторка Кін сказала, що Ерін дуже сподівалася, що операція, яку вона перенесла в Туреччині, "змінить її життя". Вона додала: "Трагічний результат неможливо було передбачити".

Нагадаємо, жінка, яка понад 10 років вириває власне волосся і голить голову, розповіла про своє життя.

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