Жінка ледь не померла на очах у доньки після ін'єкції для схуднення (фото)

Жінці стало погано одразу після уколу для схуднення.
У Британії 45-річна жінка та мати двох дітей Мішель Сворд мало не померла після ін'єкції для схуднення. Жінці стало погано на очах у її дитини.
Про це повідомляє Daily Mail.
Через 15 хвилин після введення препарату у неї почала паморочитися голова, вона неодноразово втрачала свідомість.
Донька знайшла свою матір у непритомному стані на дивані та одразу викликала швидку допомогу. Бригада медиків доставила Мішель до лікарні.
Британка дивом уникла смерті – пізніше вона дізналася, що в шприці був не обіцяний препарат для схуднення, а чистий інсулін. Рівень цукру в її крові впав одразу до небезпечної позначки – 0,6 ммоль/л.
Лікарі повідомили, що вона ввела до 18 одиниць інсуліну.
"Все сповільнилося. Все, про що я могла думати, було: "Що я зробила? Що буде з дітьми?", - згадує Мішель.
Нагадаємо, жінка отримала космічний рахунок у ресторані через публікацію фото їжі у Мережі – що сталося.
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