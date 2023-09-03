Жінка лягла спати з сильним болем під час місячних і померла: як так сталось

У Великій Британії 39-річна жінка поскаржилась на сильні болі під час місячних. Тоді вона прийняла знеболювальне, заснула та більше не прокинулась. Як виявилось, вона хворіла на ендометріоз.

Про це пише mirror.co.uk.

39-річна Анна-Марія, загадково померла у своєму будинку в Уоррінгтоні, графство Чешир. Жінка поскаржилася на болі в животі ввечері 18 серпня і вирішила прийняти знеболювальне перед сном. Але коли її партнер пішов перевірити, як вона, він не зміг її розбудити.

"Він зрозумів, що вона не дихає, і зробив усе можливе, щоб зробити їй штучне дихання. Він викликав швидку допомогу, вони приїхали і забрали її до лікарні, але було вже занадто пізно", - каже старша сестра Анни-Марії Аманда.

Жінка страждала від ендометріозу, при якому тканини розростаються в таких місцях, як яєчники і маткові труби. Її сім'я досі не знає, як вона померла, і чекає на результати розтину.

Аманда додала: "Весь час були тільки ми з нею. Вона була моєю найкращою подругою, моєю рідною сестрою. Я досі не можу прийти до тями. Ми пішли на зустріч з директором похоронного бюро, і я не могла навіть дивитися на труни. Я її старша сестра. У 39 років ніхто не повинен лежати в труні. Як я можу сидіти там і вибирати труну для неї?"

Життя Анни-Марії ускладнилося, коли після народження доньки у неї загострився ендометрит. Через біль вона часто не могла вийти з дому, що вплинуло на її психічне здоров'я.

Нагадаємо, у бразилійки стався серйозний набряк мозку через дуже гострий перець чилі.

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