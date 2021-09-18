Жінка на 10-му тижні вагітності намагалася втекти від знущань чоловіка через вікно: відео

Жінка на 10-му тижні вагітності намагалася втекти від знущань чоловіка через вікно: відео

Момент спроби втечі побачили сусіди, зняли все на відео і викликали поліцію.

Мешканці міста Ріо-Де-Жанейро (Бразилія) стали свідками сімейної драми, під час якої вагітна жінка намагалася втекти від свого розлюченого чоловіка через вікно.

Як повідомляє Daily Mail, цей інцидент сусіди подружжя зафіксували на відео та викликали поліцію.

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На знятих кадрах видно, як 35-річна Марія Хосе кладе ліву ногу на вікно, але її чоловік, 32-річний Вітор Батіста, хапає її за голову і затягує назад у квартиру.

Поліцейські, які прибули на місце скандалу, заарештували чоловіка. Як виявилося, розлютився, коли виявив, що дружина написала записку з проханням про допомогу, і викинув її через вікно.

Потерпіла розповіла у Мережі, що чоловік протягом двох років спільного життя неодноразово бив її, погрожував їй та її чотирирічному синові від попередніх стосунків.

Він був ревнивим і дуже не поступливим, забороняв виходити на вулицю навіть заради роботи. Жінка пояснила, що, вистрибнувши з вікна, хотіла уникнути його подальших знущань.

Нагадаємо, торік жертвами домашнього насильства офіційно стали понад двісті тисяч українців. Справжнє число потерпілих значно більше, бо частина тиранію замовчує.

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