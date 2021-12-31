Жінка на борту літака отримала позитивний тест на коронавірус і самоізолювалася у туалеті

Жінка на борту літака отримала позитивний тест на коронавірус і самоізолювалася у туалеті

Пасажирка зробила тест на коронавірус вже безпосередньо на борту літака, і він показав позитивний результат.

Жінка з Чикаго США під час польоту у літаку отримала позитивний тест на коронавірус . Після цього вона самоізолювалася у туалеті і просиділа там до приземлення.

Про це повідомляє CNN.

Маріса Фотіео летіла рейсом Icelandair з Чикаго до Швейцарії з пересадкою у Рейк'явіку (Ісландія) разом із братом і батьком.

Жінка розповіла, що перед польотом вона здала два ПЛР-тести і близько п’яти експрес-тестів, усі вони дали негативний результат. Але приблизно через півтори години після польоту Фотіео почала відчувати біль у горлі.

Вона зробила тест на коронавірус вже безпосередньо на борту літака, і він показав позитивний результат.

Жінка розплакалася, а її заспокоювала стюардеса. Відсадити пасажирку від інших не вдалося, оскільки всі місця в салоні були зайняті, тож її помістили до ванної кімнати літака. Потім на дверях наклеїли записку про те, що туалет не працює, і там Фотіео просиділа до кінця рейсу.

Сидячи в туалеті, жінка встигла зателефонувати до школи, де працює та записати відео для ТікТоку, яке набрало понад 4,3 млн переглядів.

Фотієо сказала, що була щаслива, бо не була в головному салоні з іншими пасажирами, одним з яких був її 70-річний батько.



Родина жінки полетіла далі до Швейцарії, після того, як у неї в аеропорту швидкий тест на коронавірус і ПЛР-тест показали позитивний результат. Саму ж Фотієо перевезли до готелю Червоного Хреста, де вона розпочала 10-денний карантин.

Нагадаємо, що головний інфекціоніст США вважає, що пік захворюваності "Омікроном" слід очікувати наприкінці січня.

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