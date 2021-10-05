Жінка несподівано зіштовхнула свого колегу під вагон метро у Нью-Йорку: відео нападу опублікували у Мережі

Поліція шукає нападницю.
У метро Нью-Йорка на станції метро "Таймс-сквер" жінка зіштовхнула свого колегу з платформи під поїзд. Потерпілий у лікарні.
Про це пише Daily Mail.
Відомо, що інцидент стався вранці понеділка. Жінка скоїла напад у момент, коли потяг наближався до станції.
На відео видно, як підозрювана сидить на лавці, і коли поїзд з’являється у полі зору, вона встає і штовхає чоловіка. Потім вона втекла з місця події.
Потерпілого ушпиталили до сусідньої лікарні у стабільному стані з травмами обличчя. Водій метро, який був свідком інциденту, сказав, що такий злочин не рідкість.
"Це схоже на те, що було в 80 -х роках", - сказав він для ABC 7.
За словами свідків, напад є нагадуванням про те, як важливо стежити за тим, що відбувається навколо.
"Ми всі зазвичай у своїх телефонах та іншому, або слухаємо музику. Тому ми не завжди на 100% обізнані", - сказала Брайана Ярд з Брукліна.
Поліція заклеїла частину платформи, де стався інцидент, і продовжила пошук підозрюваної. Її описують, як молоду дівчину років 20-30, і востаннє її бачили в чорних кросівках, бежевих штанах, чорному светрі та різнокольоровій хустці.
За кілька годин до того на цій самій станції інший чоловік стріляв собі в ногу. На відео з місця події видно, як офіцери несуть травмованого до карети швидкої допомоги. Поліція каже, що його травми не смертельні, і поки що ніхто не був затриманий.
Правоохоронці не назвали імені чоловіка, якому, ймовірно, в результаті цього загрожує кримінальна відповідальність.
Нагадаємо, раніше у метро Нью-Йорка чоловік штовхнув жінку з ескалатора. У результаті потерпіла отримала порізи на спині, руках, ногах, правому коліні та правому стегні. Нападника шукає поліція.