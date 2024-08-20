Жінка несвідомо зняла останні миті свого коханого, який загинув під час освідчення під водою – відео

Він так і не почув її відповіді.

Жахливі кадри, зняті жінкою 2019 року, зафільмували останні миті її нареченого після того, як він спробував зробити їй унікальне освідчення.

Про це пише LADbible.

Американець Стівен Вебер зупинився у затопленій каюті на курорті Manta Resort у Танзанії зі своєю партнеркою Кенешею Антуан. Вона знімала, як Вебер пірнув під воду в їхню третю ніч на курорті та з'явився під склом, яке становило частину підлоги в каюті, з видом на воду внизу.

Відео моторошного інциденту знову стало вірусним на каналі X. У ролику видно, як Вебер притискає рукописну записку з освідченням до скла після того, як Антуан помітила, як він виринув знизу з маскою і ластами. Кенеша, яка продовжувала знімати, була здивована і схвильована тим, що він зробив цей романтичний вчинок, і сміялася від радості, читаючи записку.

У ній йшлося: "Я не можу затримати подих досить довго, щоб розповісти тобі все, що я люблю в тобі. Але… все, що я люблю в тобі, я люблю все більше з кожним днем!". Потім він перевернув записку, де було написано: "Ти вийдеш за мене заміж?".

In this footage from 2019, Steven Weber is seen swimming down to his girlfriend, Kenesha Antoine, who was inside their underwater hotel room in Tanzania.



He presented a note enclosed in a zip-locked bag with the words "will you marry me?" and then revealed the ring to Kenesha.… pic.twitter.com/k20v8FoCHp — Morbid Knowledge (@Morbidful) August 18, 2024

Потім він витягнув каблучку і почав пробиратися назад на поверхню. На жаль, Вебер не повернувся на поверхню живим, оскільки Антуан підтвердила смерть свого партнера в дописі на Facebook, докладно описавши, що він так і не виринув з цих глибин.

Представники Manta Resort підтвердили BBC, що Вебер "трагічно потонув під час фрідайвінгу за межами підводної кімнати", заявивши: "З глибоким жалем повідомляємо, що у четвер, 19 вересня 2019 року, на курорті Manta Resort стався смертельний нещасний випадок".

Генеральний директор курорту Метью Саус заявив, що всі були "приголомшені до глибини душі" після смерті Вебера. Він розповів ВВС, що персонал швидко відреагував на "проблему у воді", але з сумом додав, що на той час, як вони дісталися туди, "нічого не можна було зробити".

Пара забронювала проживання на чотири ночі у знаменитій підводній кімнаті курорту, яка розташована приблизно за 250 метрів від берега і була закріплена на якорі у воді на глибині 10 метрів.

В емоційному дописі на Facebook Антуан розповіла, що Вебер так і не почув її відповіді на своє запитання, яке, за її словами, було б "мільйон разів так".

Вона додала: "Ми так і не змогли обійнятися і відсвяткувати початок нашого життя, що залишилося разом, оскільки найкращий день у нашому житті перетворився на найгірший, у найжорстокішому повороті долі, який лише можна собі уявити. Я постараюся знайти втіху в тому факті, що ми пережили найдивовижніші події зі списку бажань за останні декілька днів, і що ми обидва були такі щасливі й абсолютно п'яні в наші останні моменти разом".

Нагадаємо, турист прилетів до Єгипту і виявив, що його готелю насправді не існує. Він самотужки забронював "розкішне" помешкання.

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