Жінка організувала смерть шляхом евтаназії у свій день народження 25 квітня: фото, подробиці

У Нідерландах жінка організувала смерть у свій день народження. 25 квітня Йоланді Фан виповнюється 34 роки, і у цей день вона має намір накласти на себе руки шляхом евтаназії через серйозні проблеми з психічним здоров'ям.

Про це повідомляє LAD Bible.

Нідерландські закони дозволяють евтаназію з психіатричних причин, якщо людина психічно дієздатна, давно хотіла зазнати евтаназії, і рішення має бути за нею. Лікар повинен підтвердити її право накласти на себе руки після того, як всі альтернативні рішення будуть викреслені.

Йоланда раніше розповіла The Times, що має розлад харчової поведінки, рекурентну депресію, аутизм і труднощі з навчанням, через які вона відчуває "темряву, надмірну стимуляцію, хаос у голові, самотність" у соціальних ситуаціях.

Вона сказала: "Велику частину часу я почуваюся дуже лайново. Люди цього не бачать, бо це маска, яку я вдягаю, і це те, чого навчаєшся в житті".

Йоланда Фан / Фото: Facebook/Jolanda Fun

У дитинстві з Йоланди знущалися, і вона розповіла, що від семи років у неї була депресія, і вона багато думала про смерть.

Вона продовжила: "Мій батько хворий, моя матір хвора, мої батьки борються за те, щоб залишитися живими, а я хочу піти з життя. Це трохи дивно. Але навіть коли мені було сім, я запитала маму, чи я помру, якщо стрибну з віадука. Я боролася із цим все своє життя".

Попри лікування, Йоланда описала своє життя як "постійний біль" і два роки тому вирішила піти шляхом евтаназії, дізнавшись, що закони Нідерландів допускають допомогу в самогубстві з психіатричних причин.

Фото: Facebook/Jolanda Fun

Йоланда охарактеризувала правила щодо евтаназії, як "дуже суворі", додавши: "Ви не просто отримуєте евтаназію, це цілий шлях... Але це смерть гідна: безболісна, зроблена лікарем. Ваші близькі можуть бути там. І ніхто не виявить вас у жахливому стані – інакше вам не пощастить і ви не опинитеся в ще гіршому становищі, ніж раніше".

The Times повідомляє, що приблизно одне з 10 прохань про евтаназію за психіатричними свідченнями задовольняється.

Нагадаємо, фізично здорова 28-річна жінка закінчить своє життя евтаназією наступного місяця. Вона помре у себе вдома поруч із коханим.

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