Жінка організувала свою смерть шляхом евтаназії: її коханий розчулив публічним зверненням – фото

Бойфренд Йоланди Фан, фізично здорової нідерландки, яка планувала вкоротити собі віку шляхом евтаназії після боротьби з депресією, поділився щемливим дописом на її честь.

Йоланда раніше заявила, що хотіла б стати останньою людиною в Нідерландах, якій вдалося домогтися смерті за допомогою лікаря, оскільки вона відчувала "постійний біль" через проблеми з психічним здоров'ям.

Вона боролася з тяжкою депресією від семи років, а медичний діагноз їй поставили у 22 роки. У розмові з The Sunday Times вона пояснила, що вона також має аутизм і легкі труднощі в навчанні, і вона хотіла "піти з життя".

День смерті вона спланувала у свій день народження, 25 квітня, але поки що неясно, чи справді жінка померла. У цей день її партнер Пітер Сільвіус розмістив повідомлення у Facebook, в якому висловив сподівання, що кохана "більше не страждатиме від болю".

Пітер Сільвіус звернувся до Йоланди Фан

Він написав: "Мила Йоландо... Це твій день, день твого народження і день, коли твоє бажання здійсниться, день з двома сторонами. Дуже сумуватиму за тобою, коли ти почнеш свою останню подорож до місця, де ти знайдеш спокій і більше не відчуватимеш болю. Кохаю тебе, в моєму серці ти назавжди, бажаю хорошої останньої подорожі і побачимось пізніше". У відповідь Йоланда відповіла смайликами, що цілуються, і додала: "Дякую, любий". Відтоді вона нічого не публікувала.

Йоланда розповіла The Sunday Times, що у неї були стосунки з 51-річним чоловіком, і що він "від самого початку знав", що вона планує накласти на себе руки. Вона зазначила, що ситуація "заплутує", додавши: "Але він дійсно хоче добре провести час разом".

Пітер також поділився публікацією з Instagram, в якій показані цитати, які, схоже, є ще однією шаною Йоланді. У повідомленні йшлося: "Послухай мене, гаразд. Я кохаю тебе. Я кохаю тебе більше з кожним подихом. Я ніколи нікого не кохав так, як кохаю тебе. Я плачу через тебе. Що б ти не робила, я не можу тебе розлюбити. Я не можу змусити себе забути тебе".

Пітер Сільвіус звернувся до Йоланди Фан

Зауважимо, у Нідерландах закон дозволяє евтаназію з психіатричних причин.

Нагадаємо, у Канаді сім'я отримала тіло росіянина замість батька. Відпустка сім'ї перетворилася на нескінченний жах.

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