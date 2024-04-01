Жінка отруїла вагітну колегу, щоб багато не працювати через її декретну відпустку

Китайську жінку звинувачують у спробі перервати вагітність своєї колеги.

Про це пише Oddity Central.

Повідомляється, що працівниця державної установи в провінції Хубей отруїла воду, щоб не дати жінці піти у декретну відпустку, і таким чином уникнути більшого навантаження на роботі.

Підлий план, як повідомляється, розкрився, коли жертва помітила, що її вода має дивний смак, незалежно від її джерела. Спочатку вона була переконана, що це вода з офісного водопроводу, але присмак не зник навіть після того, як вона перейшла на бутильовану воду.

Один із неназваних друзів жертви пожартував, що хтось в офісі може намагатися її отруїти, і жінка вирішила перевірити цю теорію, використовуючи свій планшет для відеознімання свого столу і всіх, хто до нього підходив. Так вона спіймала на гарячому одну з колег, коли та насипав їй у пляшку з водою речовину, схожу на порошок, а потім швидко відвернулася і пішла, щоб ніхто не помітив.

Жінка підсипає отруту у воду вагітної колеги

Згідно зі скриншотами розмов у WeChat, на очній ставці підозрювана в отруєнні заявила, що підмішала отруту у воду жертви, бо не могла самостійно впоратися з додатковим навантаженням, коли вагітна жінка пішла в декретну відпустку.

Постраждала вже повідомила поліцію, і зараз проводиться розслідування. Якщо з'ясується, що підозрювана діяла з наміром заподіяти шкоду, це може становити злочин нанесення тілесних ушкоджень, незалежно від того, яку речовину вона вживала.

Незвичайний випадок став вірусним у китайських соціальних мережах, де більшість користувачів висловили свій шок щодо рішення колеги впоратися з потенційним збільшенням робочого навантаження. "Отруїти когось лише тому, що ви не хочете, щоб вона пішла у відпустку? Вона що, забагато дивиться поліцейських серіалів?" - прокоментувала одна людина в WeChat.

Нагадаємо, мама вигнала доньку з дому через першоквітневий розіграш. Вона відмовляється пробачати жорстоку витівку.

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