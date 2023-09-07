Жінка перечепилася через чихуахуа та отримала серйозні травми, що змінили її життя (фото)

Лікарі не могли повірити, що вона так травмувалася через крихітного песика.

28-річна Еббі Гей отримала травми, що змінили її життя, після того, як спіткнулася через свого чихуахуа Рю, підіймаючись сходами у червні 2020 року.

Про це повідомляє SWNS.

Її улюблений собака грався на сходах, коли вона підіймалася догори. Жінка у ляпанцях спробувала переступити через пса, але втратила рівновагу і впала з 18 сходинки.

"Я не могла повірити, що така маленька тварина завдала такої великої шкоди. Я досі не можу повірити, що це сталося", - прокоментувала вона.

Шотландка отримала розрив зв'язок та перелом трьох кісток на щиколотці — травму, яку вона називає "ганебною".

Жінка перечепилася через чихуахуа та серйозно травмувалася / Фото: SWNS

Попри те, що кістки зрослися, лікарі вважають, що в найближчі чотири роки вона занедужає на артрит.

"Рю дуже пощастило, вона дуже мила, — зізналася Гей. — Спочатку я навіть не хотіла дивитися на неї, а потім зрозуміла, що це не її провина".

Чихуахуа Рю / Фото: SWNS

Еббі пригадала, що спочатку вона не відчувала біль, але коли спробувала підвестися, її ступня "підвалилася" під нею. Її тітка викликала швидку допомогу та повідомила, що нога племінниці "звисає набік".

"Коли я розповіла усім у лікарні, що сталося, вони не могли повірити, що такий маленький собака завдав такої серйозної травми, — додала вона. — Лікарі сказали, що бачили людей, які грають у футбол чи регбі, з подібними травмами, але ніколи раніше не бачили нічого подібного з таким маленьким собакою".

Еббі Гей / Фото: SWNS

Їй зробили операцію з відновлення стопи: лікарі використовували два кронштейни та чотири гвинти, щоб повернути все на місце.

Жінка перечепилася через чихуахуа та серйозно травмувалася / Фото: SWNS

Після двох тижнів у лікарні вона провела 12 тижнів у гіпсі та чотири місяці у прогулянкових черевиках. На жаль, це травма із довгостроковими наслідками.

"Моя щиколотка виснажена на все життя - вона все ще впливає на мене зараз, і мені потрібно зростити її, не рухаючись. Зараз я погано ходжу, у мене постійні набряки - лікарі сказали, що вони не минуть, і я більше не можу носити високі підбори", — поскаржилася Еббі.

Нагадаємо, через невдалу мамопластику м'язи грудей жінки розірвалися навпіл і закотилися до шиї. Тепер у неї залишилися постійні проблеми з правою рукою, яка набула дивного кольору.

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