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Жінка після сварки з подругою перерізала горло її собаці

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Жінка після сварки з подругою перерізала горло її собаці

Коли поліцейські прийшли до полячки, 43-річна жінка перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

У польському місті Ополь-Любельський жінка перерізала горло французькому бульдогу після того, як посварилася із подругою. 

Про це повідомляє inPoland.

За інформацією провоохоронців, жінка тримала в себе вдома собаку подруги. Вона завдала тварині кільканадцять ударів ножем. Завдяки швидкому втручанню ветеринара собака вижив. Основна версія слідства - помста подрузі.  

Коли поліцейські прийшли до полячки, 43-річна жінка перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці доправили її до ізолятора тимчасового тримання, де вона й приходила до тями.

У квартирі жінки правоохоронці зафіксували сліди злочину та опитали свідків. Також слідчі мають ветеринарний висновок. Зібрані докази дозволили висунути 43-річній затриманій звинувачення у знущанні над твариною з особливою жорстокістю, а також у погрозах її власнику та порушенні приватного життя.

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Дата публікації
Перегляди
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