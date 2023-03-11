Жінка після сварки з подругою перерізала горло її собаці

Коли поліцейські прийшли до полячки, 43-річна жінка перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

У польському місті Ополь-Любельський жінка перерізала горло французькому бульдогу після того, як посварилася із подругою.

Про це повідомляє inPoland.

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За інформацією провоохоронців, жінка тримала в себе вдома собаку подруги. Вона завдала тварині кільканадцять ударів ножем. Завдяки швидкому втручанню ветеринара собака вижив. Основна версія слідства - помста подрузі.

Коли поліцейські прийшли до полячки, 43-річна жінка перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці доправили її до ізолятора тимчасового тримання, де вона й приходила до тями.

У квартирі жінки правоохоронці зафіксували сліди злочину та опитали свідків. Також слідчі мають ветеринарний висновок. Зібрані докази дозволили висунути 43-річній затриманій звинувачення у знущанні над твариною з особливою жорстокістю, а також у погрозах її власнику та порушенні приватного життя.

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