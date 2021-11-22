Жінка поховала свого чоловіка-"віщуна" живцем, щоб зробити його безсмертним

Чоловік вірив в те, що він віщун. За його словами, він безпосередньо спілкувався з Богом.

В індійському місті Ченнії 55-річна жінка поховала свого чоловіка живцем, оскільки він хотів досягти безсмертя після смерті.

Про це повідомляє канал Times Now.

Зазначається, дочка Нагараджа, яка працювала ІТ-фахівцем, прийшла додому і виявила, що її батька немає, а мати Лакшмі нічого не повідомила. Однак у суботу повідомила їй, що за бажанням її батька поховала його живцем. Чоловік хотів стати безсмертним.

Як повідомляє канал, 59-річний чоловік Нагараджа після відвідування кількох храмів говорив людям, що він спілкується безпосередньо з Богом і що він священник. Він також побудував невеликий храм на задньому подвір’ї їхнього будинку і використав його, щоб передавати пророцтва людям, які відвідували це місце.

За інформацією поліції, Нагараджа повідомив дочці, що в нього болить серце і він скоро помре, тому чоловік попросив дружину поховати його живцем, щоб він міг досягти безсмертя. Після того, як він втратив свідомість, Лакшмі викликала двох робітників, які викопали велику яму. Вона поховала Нагараджа 17 листопада, у середу, коли він був без свідомості.

Через декілька днів поліцейські викопали тіло з ями в присутності РДО та відправили на судово-медичну експертизу. Згідно із звітом про патологоанатомічні дослідження, Нагараджа був похований живим.