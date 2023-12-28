Жінка померла після того, як побачила "космічний" рахунок за воду: сума виявилась помилковою

В Італії 88-річна жінка отримала "космічний" рахунок за комунальні послуги, це настільки шокувало, що її госпіталізували і вона померла у лікарні. Згодом виявилось, що квитанція прийшла їй помилково.

Про це пише італійське видання corriere.it.

Видання пише, що трагедія сталась на святвечір, 24 грудня. 88-річна Катерина Джовінаццо з Кампороссо померла в лікарні Сан-Ремо після кількох днів перебування там. За словами її сім'ї, вона потрапила до лікарні після того, як отримала приголомшливий рахунок за воду на суму 15 339 євро. Величезний рахунок виявився помилкою.

Члени сім'ї розповіли, що літня жінка відчула себе погано через кілька хвилин після того, як невістка зачитала їй деталі рахунку за серпень-жовтень, який був отриманий в банку 14 листопада і сплачений банком автоматично, знявши всі гроші, що були на її поточному рахунку. Пізніше з'ясувалося, що жінка повинна була сплатити лише 55 євро за воду.

Компанія з водопостачання одразу ж визнала помилку та наголосила, що уже повернули переплату.

"Рахунок був розрахований на основі неправильного зчитування фотографій. Реальне споживання Катерини Джовінаццо становило 55 євро. Сума, яка вже була сплачена, але не підлягала оплаті, була повернута", - пояснили в компанії.

Сини жінки обурені трагедією та вимагають покарати винного, який нарахував такий "космічний рахунок" за споживання води. Мер міста, де стався інцидент, наголосив, що міська рада не має стосунку до компанії, яка постачає воду, проте наголосив, що подібне не повинно повторюватись.

Нагадаємо, молодий чоловік, який перебуває під домашнім арештом за дрібні злочини, втік до в'язниці, щоб не святкувати Різдво на самоті.

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