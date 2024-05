Клієнтка померла у тому ж банку, до якого жінка принесла мертвого дядька, щоб взяти кредит

60-річна клієнтка трагічно померла в одному з банків Ріо-де-Жанейро, де раніше жінка намагалася отримати кредит разом зі своїм мертвим дядьком.

Про це пише Need To Know.

Бригаду швидкої допомоги викликали до відділення в середу, 8 травня, вдень після того, як їй раптово стало зле. У неї не було очевидних проблем зі здоров'ям, але щойно вона зайшла до банку, їй стало кепсько.

За словами співробітників, клієнтці надали медичну допомогу біля входу до відділення. Коли бригада швидкої допомоги прибула до установи вона була вже мертва.

Місцеві ЗМІ не повідомили ні її імені, ні ймовірну причину смерті.

Жінка померла у банку / Фото: Jam Press

У заяві банку сказано: "Itaú Unibanco глибоко шкодує про те, що сталося, і висловлює щирі співчуття родині. При вході до відділення клієнтці раптово стало погано, що спонукало до негайної активації всіх екстрених протоколів, зокрема надавання медичної допомоги. З поваги до потерпілої, клієнтів та персоналу відділення залишається закритим. Нашим співробітникам була надана підтримка, і вони отримають всю необхідну психологічну допомогу".

22 днями раніше Еріка де Соуза Вієйра Нуньєс привезла свого дядька, який не реагував на її дії, до цього ж відділення, де вона нібито намагалася взяти кредит. Клерки були приголомшені, коли 16 квітня вона намагалася змусити мертвого чоловіка підписати якісь папери, щоб позичити 17 000 реалів (приблизно 122 900 гривень).

Еріка Нуньєс та Пауло Брага / Фото: скриншот з відео

Вони викликали поліцію, яка заарештувала її за підозрою у спробі крадіжки шляхом шахрайства та наруги над тілом. Вона провела під вартою два тижні, після чого була звільнена в четвер, 2 травня.

Нещодавно Еріка заявила: "Це жахливо, що я не знала, що мій дядько помер. Я не та людина, яку вони зображують. Я не такий монстр".

Читайте також: