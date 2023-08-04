Жінка померла від отруєння водою: скільки за раз вона випила (фото)

Жінка померла, випивши надто багато води після того, як не могла втамувати сильну спрагу.

Про це пише WRTV.

35-річна мати двох дітей Ешлі Саммерс разом із сім’єю плавала на човні на озері Фрімен. Одного ранку працівниця дитячого садка з Монтіселло, штат Індіана, США, почала почуватися зневодненою. За 20 хв вона випила чотири пляшки по 500 мл.

Невдовзі Ешлі поскаржилася на запаморочення та головний біль, які є симптомами зневоднення. Коли жінка повернулася додому, то знепритомніла у своєму гаражі. Вона так і не отямилася після сильного набряку мозку. Її клітини наповнилися водою і набрякли, зокрема клітини мозку, що призвело до зупинки кровотоку.

Медики лікарні University Health Arnett діагностували у неї отруєння водою, яке розвивається, коли в організмі надто багато води та недостатньо натрію. Саммерс померла від того, що випила надто багато води за дуже короткий час.

Її брат Девон Міллер не повірив, коли дізнався про стан сестри: "Це був великий шок для всіх нас. Вона просто відчувала, що їй недостатньо води… Коли вони залишили піщану косу і дісталися пристані, вона випила чотири пляшки води за ці 20 хвилин".

Ешлі Саммерс з чоловіком та доньками / Фото: Ashley Summers / Facebook

Водна інтоксикація, також відома як гіпонатріємія, пригнічує складні системи органів в організмі та його здатність регулювати рідини, насамперед нирки. Зрештою, організм повинен досягти рівноваги між водою та електролітами, такими як натрій, калій та хлорид, щоб забезпечити правильне функціонування клітин. Натрій допомагає засвоєнню поживних речовин у нирках та травній системі, а також важливий для підтримки електричних імпульсів між клітинами.

Нагадаємо, раніше хлопчик за годину випив 6 пляшок води і ледь не помер. Його батьки розповіли, якою була реакція організму.

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